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У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:06
*может* стоить 7 долларов.
человек же сказал "может стоить".
но только через несколько лет, когда она нахрен никому не будет нужна, будет по 7. А сейчас даже нормальная вакцина против гриппа стоит 40-50$. Что уж говорить о вакцине против коронавируса, на которую по 200-500$ очередь много километровая выстроится...
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Евгений Н.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:35
какую вакцину? рашкинскую из боярышника и соли?
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floydjuinior
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:43
Евгений Н. написав:
*может* стоить 7 долларов.
человек же сказал "может стоить".
но только через несколько лет, когда она нахрен никому не будет нужна, будет по 7. А сейчас даже нормальная вакцина против гриппа стоит 40-50$. Что уж говорить о вакцине против коронавируса, на которую по 200-500$ очередь много километровая выстроится...
Сегодня читал статью одного деятеля медицины тут в США так он предлагал платить по $1,000 за вакцину людям. Дело в том, что она многим и бесплатно не впёрлась. Кто-то переболел, кому-то по барабану, кто-то опасается что Трамп там намешал чего. Кстати, я свою дозу тоже бесплатно отдаю - есть желающие? Если не прививать тех кто не хочет прививаться даже бесплатно, то создать коллективный иммунитет будет сложно, если вообще возможно. А вот если давать $1,000 до реднеки из WV за такие деньги даже дизель дадут вколоть.
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Dear_Sir
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:53
Какая вакцина, вы о чём? Это же не корь какая-нибудь. Это - вирус, который мутирует. Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека
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alexis_91
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:26
Пишут учёные, что даже у переболевших ковидом, иммунитет держится от 3 до 6 месяцев максимум. Так что вакцина - это временное, защита на пару месяцев.
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andrein
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:43
alexis_91 написав:
Какая вакцина, вы о чём? Это же не корь какая-нибудь. Это - вирус, который мутирует. Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека
"Ооо!.. Итить твою мать, профессор! Заходи, выпей с нами!" -- (Собачье сердце, Булгаков).
Склонность к мутациям у всех вирусов разная, мутируют разные части генома. Вам же прививку от кори делали? Ну, работает же? вирус кори Measles morbillivirus.
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Dear_Sir
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