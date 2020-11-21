RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МОЗ назвали вартість вакцини
від коронавірусу для України

У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:06

*может* стоить 7 долларов.
человек же сказал "может стоить".
но только через несколько лет, когда она нахрен никому не будет нужна, будет по 7. А сейчас даже нормальная вакцина против гриппа стоит 40-50$. Что уж говорить о вакцине против коронавируса, на которую по 200-500$ очередь много километровая выстроится...
Евгений Н.
 
Повідомлень: 450
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:35

какую вакцину? рашкинскую из боярышника и соли?
floydjuinior
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:43

  Евгений Н. написав:*может* стоить 7 долларов.
человек же сказал "может стоить".
но только через несколько лет, когда она нахрен никому не будет нужна, будет по 7. А сейчас даже нормальная вакцина против гриппа стоит 40-50$. Что уж говорить о вакцине против коронавируса, на которую по 200-500$ очередь много километровая выстроится...

Сегодня читал статью одного деятеля медицины тут в США так он предлагал платить по $1,000 за вакцину людям. Дело в том, что она многим и бесплатно не впёрлась. Кто-то переболел, кому-то по барабану, кто-то опасается что Трамп там намешал чего. Кстати, я свою дозу тоже бесплатно отдаю - есть желающие? Если не прививать тех кто не хочет прививаться даже бесплатно, то создать коллективный иммунитет будет сложно, если вообще возможно. А вот если давать $1,000 до реднеки из WV за такие деньги даже дизель дадут вколоть.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1797
З нами з: 20.05.08
Подякував: 148 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:53

Какая вакцина, вы о чём? Это же не корь какая-нибудь. Это - вирус, который мутирует. Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека
alexis_91
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:26

Пишут учёные, что даже у переболевших ковидом, иммунитет держится от 3 до 6 месяцев максимум. Так что вакцина - это временное, защита на пару месяцев.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 872
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:43

  alexis_91 написав:Какая вакцина, вы о чём? Это же не корь какая-нибудь. Это - вирус, который мутирует. Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека


"Ооо!.. Итить твою мать, профессор! Заходи, выпей с нами!" -- (Собачье сердце, Булгаков).

Склонность к мутациям у всех вирусов разная, мутируют разные части генома. Вам же прививку от кори делали? Ну, работает же? вирус кори Measles morbillivirus.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1797
З нами з: 20.05.08
Подякував: 148 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:45

  Dear_Sir написав:
  alexis_91 написав:Какая вакцина, вы о чём? Это же не корь какая-нибудь. Это - вирус, который мутирует. Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека


"Ооо!.. Итить твою мать, профессор! Заходи, выпей с нами!" -- (Собачье сердце, Булгаков).

Склонность к мутациям у всех вирусов разная, мутируют разные части генома. Вам же прививку от кори делали? Ну, работает же? вирус кори Measles morbillivirus.

Мне аж два раза делали, не помогло. В 12 лет все равно переболел, чуть не сдох.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 304
З нами з: 15.08.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:55

На вас вакцины не действуют, вам хана. Впереди боль, смерть и борьба с шарлатанами из Пфайзера и ВОЗ.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1797
З нами з: 20.05.08
Подякував: 148 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Втекти від коронавірусу: плюси і мінуси заміського життя
R2 » Суб 21 лис, 2020 12:52
6 340
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 18:26
N0mad
У Мінцифри виписали життєвий цикл підприємця України
R2 » П'ят 20 лис, 2020 13:10
7 383
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 14:25
fler
Для вакцини Pfizer створили контейнери з GPS
R2 » П'ят 20 лис, 2020 03:57
6 432
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 01:52
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.