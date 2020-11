У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України

Додано: Нед 22 лис, 2020 04:37

tar-ru написав: Dear_Sir написав: На вас вакцины не действуют, вам хана. Впереди боль, смерть и борьба с шарлатанами из Пфайзера и ВОЗ. На вас вакцины не действуют, вам хана. Впереди боль, смерть и борьба с шарлатанами из Пфайзера и ВОЗ.

Юмор так себе, не улыбнуло даже Юмор так себе, не улыбнуло даже

Ну да, согласен, юмор так себе, извините. Не хотел обидеть. "Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека". Вы знаете что вакцина не уберегает от заражения, а смягчает протекатие болезни? Вот вы говорите чуть не сдох, а если бы не вакцина вы бы точно тут не сидели. Вам бы наоборот, хвалебные оды вакцине от кори петь. И другим тоже, список внизу:AdenovirusAnthraxAVA (BioThrax)CholeraVaxchoraDiphtheriaDTaP (Daptacel, Infanrix)Td (Tenivac, generic)DT (-generic-)Tdap (Adacel, Boostrix)DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)DTaP-HepB-IPV (Pediarix)DTaP-IPV/Hib (Pentacel)Hepatitis AHepA (Havrix, Vaqta)HepA-HepB (Twinrix)Hepatitis BHepB (Engerix-B, Recombivax HB, Heplisav-B)DTaP-HepB-IPV (Pediarix)HepA-HepB (Twinrix)Haemophilus influenzae type b (Hib)Hib (ActHIB, PedvaxHIB, Hiberix)DTaP-IPV/Hib (Pentacel)Human Papillomavirus (HPV)HPV9 (Gardasil 9) (For scientific papers, the preferred abbreviation is 9vHPV)Seasonal Influenza (Flu) onlyIIV (Afluria, Fluad, Flublok, Flucelvax, FluLaval, Fluarix, Fluvirin, Fluzone, Fluzone High-Dose, Fluzone Intradermal)LAIV (FluMist)Japanese EncephalitisJE (Ixiaro)MeaslesMMR (M-M-R II)MMRV (ProQuad)MeningococcalMenACWY (Menactra, Menveo)MenB (Bexsero, Trumenba)MumpsMMR (M-M-R II)MMRV (ProQuad)PertussisDTaP (Daptacel, Infanrix)Tdap (Adacel, Boostrix)DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)DTaP-HepB-IPV (Pediarix)DTaP-IPV/Hib (Pentacel)PneumococcalPCV13 (Prevnar13)PPSV23 (Pneumovax 23)PolioPolio (Ipol)DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)DTaP-HepB-IPV (Pediarix)DTaP-IPV/Hib (Pentacel)RabiesRabies (Imovax Rabies, RabAvert)RotavirusRV1 (Rotarix)RV5 (RotaTeq)RubellaMMR (M-M-R II)MMRV (ProQuad)ShinglesRZV (Shingrix)SmallpoxVaccinia (ACAM2000):TetanusDTaP (Daptacel, Infanrix)Td (Tenivac, generic)DT (-generic-)Tdap (Adacel, Boostrix)DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)DTaP-HepB-IPV (Pediarix)DTaP-IPV/Hib (Pentacel)TuberculosisTyphoid FeverTyphoid Oral (Vivotif)Typhoid Polysaccharide (Typhim Vi)VaricellaVAR (Varivax)MMRV (ProQuad):Yellow FeverYF (YF-Vax)