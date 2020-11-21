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У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:06
*может* стоить 7 долларов.
человек же сказал "может стоить".
но только через несколько лет, когда она нахрен никому не будет нужна, будет по 7. А сейчас даже нормальная вакцина против гриппа стоит 40-50$. Что уж говорить о вакцине против коронавируса, на которую по 200-500$ очередь много километровая выстроится...
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Евгений Н.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:35
какую вакцину? рашкинскую из боярышника и соли?
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floydjuinior
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:43
Евгений Н. написав:
*может* стоить 7 долларов.
человек же сказал "может стоить".
но только через несколько лет, когда она нахрен никому не будет нужна, будет по 7. А сейчас даже нормальная вакцина против гриппа стоит 40-50$. Что уж говорить о вакцине против коронавируса, на которую по 200-500$ очередь много километровая выстроится...
Сегодня читал статью одного деятеля медицины тут в США так он предлагал платить по $1,000 за вакцину людям. Дело в том, что она многим и бесплатно не впёрлась. Кто-то переболел, кому-то по барабану, кто-то опасается что Трамп там намешал чего. Кстати, я свою дозу тоже бесплатно отдаю - есть желающие? Если не прививать тех кто не хочет прививаться даже бесплатно, то создать коллективный иммунитет будет сложно, если вообще возможно. А вот если давать $1,000 до реднеки из WV за такие деньги даже дизель дадут вколоть.
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Dear_Sir
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:53
Какая вакцина, вы о чём? Это же не корь какая-нибудь. Это - вирус, который мутирует. Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека
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alexis_91
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:26
Пишут учёные, что даже у переболевших ковидом, иммунитет держится от 3 до 6 месяцев максимум. Так что вакцина - это временное, защита на пару месяцев.
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andrein
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:43
alexis_91 написав:
Какая вакцина, вы о чём? Это же не корь какая-нибудь. Это - вирус, который мутирует. Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека
"Ооо!.. Итить твою мать, профессор! Заходи, выпей с нами!" -- (Собачье сердце, Булгаков).
Склонность к мутациям у всех вирусов разная, мутируют разные части генома. Вам же прививку от кори делали? Ну, работает же? вирус кори Measles morbillivirus.
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Dear_Sir
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Додано: Суб 21 лис, 2020 14:45
Dear_Sir написав: alexis_91 написав:
Какая вакцина, вы о чём? Это же не корь какая-нибудь. Это - вирус, который мутирует. Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека
"Ооо!.. Итить твою мать, профессор! Заходи, выпей с нами!" -- (Собачье сердце, Булгаков).
Склонность к мутациям у всех вирусов разная, мутируют разные части генома. Вам же прививку от кори делали? Ну, работает же? вирус кори Measles morbillivirus.
Мне аж два раза делали, не помогло. В 12 лет все равно переболел, чуть не сдох.
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tar-ru
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Додано: Суб 21 лис, 2020 18:55
На вас вакцины не действуют, вам хана. Впереди боль, смерть и борьба с шарлатанами из Пфайзера и ВОЗ.
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Dear_Sir
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:14
Dear_Sir написав:
На вас вакцины не действуют, вам хана. Впереди боль, смерть и борьба с шарлатанами из Пфайзера и ВОЗ.
Юмор так себе, не улыбнуло даже
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Додано: Нед 22 лис, 2020 04:37
tar-ru написав: Dear_Sir написав:
На вас вакцины не действуют, вам хана. Впереди боль, смерть и борьба с шарлатанами из Пфайзера и ВОЗ.
Юмор так себе, не улыбнуло даже
Ну да, согласен, юмор так себе, извините. Не хотел обидеть. "Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека". Вы знаете что вакцина не уберегает от заражения, а смягчает протекатие болезни? Вот вы говорите чуть не сдох, а если бы не вакцина вы бы точно тут не сидели. Вам бы наоборот, хвалебные оды вакцине от кори петь. И другим тоже, список внизу:
Adenovirus
Anthrax
AVA (BioThrax)
Cholera
Vaxchora
Diphtheria
DTaP (Daptacel, Infanrix)
Td (Tenivac, generic)
DT (-generic-)
Tdap (Adacel, Boostrix)
DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Hepatitis A
HepA (Havrix, Vaqta)
HepA-HepB (Twinrix)
Hepatitis B
HepB (Engerix-B, Recombivax HB, Heplisav-B)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
HepA-HepB (Twinrix)
Haemophilus influenzae type b (Hib)
Hib (ActHIB, PedvaxHIB, Hiberix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Human Papillomavirus (HPV)
HPV9 (Gardasil 9) (For scientific papers, the preferred abbreviation is 9vHPV)
Seasonal Influenza (Flu) only
IIV (Afluria, Fluad, Flublok, Flucelvax, FluLaval, Fluarix, Fluvirin, Fluzone, Fluzone High-Dose, Fluzone Intradermal)
LAIV (FluMist)
Japanese Encephalitis
JE (Ixiaro)
Measles
MMR (M-M-R II)
MMRV (ProQuad)
Meningococcal
MenACWY (Menactra, Menveo)
MenB (Bexsero, Trumenba)
Mumps
MMR (M-M-R II)
MMRV (ProQuad)
Pertussis
DTaP (Daptacel, Infanrix)
Tdap (Adacel, Boostrix)
DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Pneumococcal
PCV13 (Prevnar13)
PPSV23 (Pneumovax 23)
Polio
Polio (Ipol)
DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Rabies
Rabies (Imovax Rabies, RabAvert)
Rotavirus
RV1 (Rotarix)
RV5 (RotaTeq)
Rubella
MMR (M-M-R II)
MMRV (ProQuad)
Shingles
RZV (Shingrix)
Smallpox
Vaccinia (ACAM2000):
Tetanus
DTaP (Daptacel, Infanrix)
Td (Tenivac, generic)
DT (-generic-)
Tdap (Adacel, Boostrix)
DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Tuberculosis
Typhoid Fever
Typhoid Oral (Vivotif)
Typhoid Polysaccharide (Typhim Vi)
Varicella
VAR (Varivax)
MMRV (ProQuad):
Yellow Fever
YF (YF-Vax)
Востаннє редагувалось Dear_Sir
в Нед 22 лис, 2020 04:59, всього редагувалось 4 разів.
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Dear_Sir
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