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Шмигаль обіцяє компромісний
законопроєкт, який врахує...

Шмигаль обіцяє компромісний законопроєкт, який врахує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:05

Шмигаль обіцяє компромісний законопроєкт, який врахує...

Пропонуємо до обговорення:
Прем`єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє вже наступного тижня представити текст законопроєкту, який має стати компромісом між позицією Уряду стосовно використання бізнесом програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та вимогами підприємців.

Дивися повний текст Шмигаль обіцяє компромісний законопроєкт, який врахує вимоги підприємців щодо РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:05

Требование предпринимателей - Засуньте рро себе в ..
Зеле можете засунуть сразу 2 шт. Он заслужил.
p_a_l
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