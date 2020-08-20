Для перевезення вакцин від Covid-19 авіакомпанії почали готувати літаки.
Дивися повний текст Авіакомпанії готують літаки для транспортування вакцин.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 11:08
Авіакомпанії готують літаки для транспортування вакцин
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Дивися повний текст Авіакомпанії готують літаки для транспортування вакцин.
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:09
Я представляю как их будут хранить в наших высоко технологический мед учреждениях. В которых даже зеленки нет, нужно за свой счет покупать.
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