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Авіакомпанії готують літаки
для транспортування вакцин

Авіакомпанії готують літаки для транспортування вакцин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:08

Авіакомпанії готують літаки для транспортування вакцин

Пропонуємо до обговорення:
Для перевезення вакцин від Covid-19 авіакомпанії почали готувати літаки.

Дивися повний текст Авіакомпанії готують літаки для транспортування вакцин.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:09

Я представляю как их будут хранить в наших высоко технологический мед учреждениях. В которых даже зеленки нет, нужно за свой счет покупать.
p_a_l
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