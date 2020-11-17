Народний депутат Данило Гетманцев зареєстрував власний проєкт постанови про відкликання його з посади голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.
Дивися повний текст Гетманцев написав постанову про звільнення.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 12:25
Гетманцев написав постанову про звільнення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев написав постанову про звільнення.
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:25
И это очень правильно! Ему нужно идти в отставку, так как иначе он останется в истории Украины, как человек, который уничтожил малый бизнес в стране, во время страшной эпидемии, оставив больше миллиона людей без средств к существованию
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:57
escape2015 Так вот кто во всем виноват, ну все разобрались, теперь заживем Так может и Кеннеди тоже он того ?
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:40
Ну прям, знищив. Єдина людина яка реально хотіла вивести бізнес з тіні. Звичайно це не буде подобатись багатьом, але ці кроки - необхідні!!!
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:01
Чтобы вывести бизнес из тени достаточно навести порядок на небольшом количестве таможенных постов.
Конечно, клоун считает, что обилетить несколько миллионов человек занятием программировать товар, бить чеки на базаре и в маленьких магазинчиках гораздо проще, чем обидеть несколько сотен таможенников и их крышевателей.
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