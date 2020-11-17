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Гетманцев написав
постанову про звільнення

Гетманцев написав постанову про звільнення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:25

Гетманцев написав постанову про звільнення

Пропонуємо до обговорення:
Народний депутат Данило Гетманцев зареєстрував власний проєкт постанови про відкликання його з посади голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Дивися повний текст Гетманцев написав постанову про звільнення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:25

И это очень правильно! Ему нужно идти в отставку, так как иначе он останется в истории Украины, как человек, который уничтожил малый бизнес в стране, во время страшной эпидемии, оставив больше миллиона людей без средств к существованию
escape2015
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:57

escape2015 Так вот кто во всем виноват, ну все разобрались, теперь заживем :) Так может и Кеннеди тоже он того ? ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:40

Ну прям, знищив. Єдина людина яка реально хотіла вивести бізнес з тіні. Звичайно це не буде подобатись багатьом, але ці кроки - необхідні!!!
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:51

Клоун
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:01

  Stanislav_S написав:Ну прям, знищив. Єдина людина яка реально хотіла вивести бізнес з тіні. Звичайно це не буде подобатись багатьом, але ці кроки - необхідні!!!


Чтобы вывести бизнес из тени достаточно навести порядок на небольшом количестве таможенных постов.
Конечно, клоун считает, что обилетить несколько миллионов человек занятием программировать товар, бить чеки на базаре и в маленьких магазинчиках гораздо проще, чем обидеть несколько сотен таможенников и их крышевателей.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:24

Эту гниду нужно судить, а не увольнять. Клоун.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:27

Stanislav_S Нужно налоги снизить, чтобы вывести в этой идиотской стране, хоть что-то из тени! 41.5% на зарплату, 20% НДС, 18% налог на прибыль, 9% налог на дивиденды, 45% растаможка авто (в среднем), что мы за эти деньги имеем? Зеленого клоуна, который вещает из Феофании и его хитрожопых прихлебателей???
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:21

Тонко
espanol
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