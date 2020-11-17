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Гетманцев написав
постанову про звільнення

Гетманцев написав постанову про звільнення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:08

  Stanislav_S написав:Ну прям, знищив. Єдина людина яка реально хотіла вивести бізнес з тіні. Звичайно це не буде подобатись багатьом, але ці кроки - необхідні!!!

Налог на недвигу. Тараканов из тени хотел вывести?
Зе-Чмо
p_a_l
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