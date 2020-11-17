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Гетманцев написав постанову про звільнення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:08
Stanislav_S написав:
Ну прям, знищив. Єдина людина яка реально хотіла вивести бізнес з тіні. Звичайно це не буде подобатись багатьом, але ці кроки - необхідні!!!
Налог на недвигу. Тараканов из тени хотел вывести?
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