Сьогодні, 19 листопада у всьому світі відбувся реліз Sony PlayStation 5.
Дивися повний текст В Україні стартував продаж PlayStation 5 за ціною від 13 499 грн.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:09
В Україні стартував продаж PlayStation 5 за ціною від 13...
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Дивися повний текст В Україні стартував продаж PlayStation 5 за ціною від 13 499 грн.
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