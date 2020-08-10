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В Україні стартував продаж
PlayStation 5 за ціною від 13...

В Україні стартував продаж PlayStation 5 за ціною від 13...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:09

В Україні стартував продаж PlayStation 5 за ціною від 13...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 19 листопада у всьому світі відбувся реліз Sony PlayStation 5.

Дивися повний текст В Україні стартував продаж PlayStation 5 за ціною від 13 499 грн.
R2
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