Україна, якщо вірити офіційній статистиці доходів громадян, є однією з найбідніших країн Європи.
Дивися повний текст Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують офіційні - ЗМІ.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:15
Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують офіційні - ЗМІ.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:15
Почему налоговая не дорабатывает?
Или все таки не в 10 раз превышают?
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:20
Заголовок как всегда яркий. Зарплата топменеджеров взята за основу утверждения, что реальная ЗП у украинцев в 10 раз выше официальной????)))) Ежемесячную зарплату 150-200 грн. зарабатывают члены правления банков из ТОП-20. Так извините, на весь Укрсиббанк или Аваль, или тот же Приват от силы 10-15 таких человек. А остальные 3-5 тысяч человек сколько зарабатывают???))) Есть подозрение, что даже в Киеве не все рядовые сотрудники этих банков зарабатывают 17тысяч. гривен. в месяц. Особенно в отделениях, особенно младшие специалисты.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:22
Re: Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...
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