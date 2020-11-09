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Реальні українські зарплати
в 10 разів перевищують...

Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:15

Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...

Пропонуємо до обговорення:
Україна, якщо вірити офіційній статистиці доходів громадян, є однією з найбідніших країн Європи.

Дивися повний текст Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують офіційні - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:15

Почему налоговая не дорабатывает?
Или все таки не в 10 раз превышают?
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:20

Заголовок как всегда яркий. Зарплата топменеджеров взята за основу утверждения, что реальная ЗП у украинцев в 10 раз выше официальной????)))) Ежемесячную зарплату 150-200 грн. зарабатывают члены правления банков из ТОП-20. Так извините, на весь Укрсиббанк или Аваль, или тот же Приват от силы 10-15 таких человек. А остальные 3-5 тысяч человек сколько зарабатывают???))) Есть подозрение, что даже в Киеве не все рядовые сотрудники этих банков зарабатывают 17тысяч. гривен. в месяц. Особенно в отделениях, особенно младшие специалисты.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:22

Re: Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...

  ALexxxS написав:Ежемесячную зарплату 150-200 грн. зарабатывают члены правления банков из ТОП-20.

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:29

Почему не в 100 раз? Даешь в 1000 раз :D
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:38

  ALexxxS написав:Ежемесячную зарплату 150-200 грн. зарабатывают члены правления банков из ТОП-20.


Вы оцените сколько директор Укрпошты зарабатывает. Ведь если реальные в 10 раз больше, значит он 20 млн. грн в месяц получает, т.е. 706713 долларов в месяц!

Америка отдыхает с её жалкими 6820 долларов в месяц у Jeffrey Bezos, управляющего Amazon! У директора Укрпочты реальная зарплата в 103 раза больше! :lol:
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 13:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:44

А минималка 5000. Это ж значит что самая минимальная зарплата в Украине 50000 грн в месяц! Меньше нельзя платить!

Ребята, да мы уже Америку по зарплатам давно перегнали! :mrgreen:
Амвросий
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