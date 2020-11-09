Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...

ALexxxS написав:Заголовок как всегда яркий. Зарплата топменеджеров взята за основу утверждения, что реальная ЗП у украинцев в 10 раз выше официальной????)))) Ежемесячную зарплату 150-200 грн. зарабатывают члены правления банков из ТОП-20. Так извините, на весь Укрсиббанк или Аваль, или тот же Приват от силы 10-15 таких человек. А остальные 3-5 тысяч человек сколько зарабатывают???))) Есть подозрение, что даже в Киеве не все рядовые сотрудники этих банков зарабатывают 17тысяч. гривен. в месяц. Особенно в отделениях, особенно младшие специалисты.
Посмотрите декларацию нынешнего Председателя правления НБУ сколько он получил ЗП на должности Председателя правления в Укргазе. Более 1 ляма/мес. Нынешний Председатель правления Укрэксима и бывший зампред Укргаза чуток поменьше - около 800К/мес.