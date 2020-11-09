Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:36
Однозначно статья не врет. Сельский учитель ездит на бентли, а медсестра на камри. Зарплату получают минимальную по бумагам, а в реале развернули целую коррупционную машину по отжиму денег у односельчан. Все так и есть, да, да, однозначно.
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