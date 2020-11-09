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Реальні українські зарплати
в 10 разів перевищують...

Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:27

Знову неправильний заголовок (
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:36

Однозначно статья не врет. Сельский учитель ездит на бентли, а медсестра на камри. Зарплату получают минимальную по бумагам, а в реале развернули целую коррупционную машину по отжиму денег у односельчан. Все так и есть, да, да, однозначно.
777serg87
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:45

Ага. А 100500 раз больше официальной. Сам видел в окно как сосед жрал черную икру без хлеба и собаку ей кормил. Вы там вообще а***ли? Народ дрова собирает потому что за газ не может заплатить а вы тут рассказываете про сумашедшие зарплаты да еще про то что *хитрожопые* украинцы вместо новых автомобилей в салонах покупают *евробляхи* чтобы мешки с деньгами возить и в лесу закапывать.
fiona98
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:04

айфоны 12 и пс5 раскупают до продажи. Но эти покупатели не живут на зарплату. Это коррупционеры, бандиты, мародеры, убийцы и воры.
censerus
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:07

А ещё есть члены всяких советов. Это Абрамовичусы, афганцы и прочие железнодорожники геи Лещенки. У этих пацанов зп по 300-500 к и не подавятся. А таких героев революции воз и маленькая тележка.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:01

Найвищий розрив очевидно у топ-менеджменту по всіх категоріях, на то він і топ
nighthawk5
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