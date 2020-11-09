Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...

Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:36

Ragnar написав: ALexxxS написав: Заголовок как всегда яркий. Зарплата топменеджеров взята за основу утверждения, что реальная ЗП у украинцев в 10 раз выше официальной????)))) Ежемесячную зарплату 150-200 грн. зарабатывают члены правления банков из ТОП-20. Так извините, на весь Укрсиббанк или Аваль, или тот же Приват от силы 10-15 таких человек. А остальные 3-5 тысяч человек сколько зарабатывают???))) Есть подозрение, что даже в Киеве не все рядовые сотрудники этих банков зарабатывают 17тысяч. гривен. в месяц. Особенно в отделениях, особенно младшие специалисты. Заголовок как всегда яркий. Зарплата топменеджеров взята за основу утверждения, что реальная ЗП у украинцев в 10 раз выше официальной????)))) Ежемесячную зарплату 150-200 грн. зарабатывают члены правления банков из ТОП-20. Так извините, на весь Укрсиббанк или Аваль, или тот же Приват от силы 10-15 таких человек. А остальные 3-5 тысяч человек сколько зарабатывают???))) Есть подозрение, что даже в Киеве не все рядовые сотрудники этих банков зарабатывают 17тысяч. гривен. в месяц. Особенно в отделениях, особенно младшие специалисты.

Посмотрите декларацию нынешнего Председателя правления НБУ сколько он получил ЗП на должности Председателя правления в Укргазе. Более 1 ляма/мес. Нынешний Председатель правления Укрэксима и бывший зампред Укргаза чуток поменьше - около 800К/мес. Посмотрите декларацию нынешнего Председателя правления НБУ сколько он получил ЗП на должности Председателя правления в Укргазе. Более 1 ляма/мес. Нынешний Председатель правления Укрэксима и бывший зампред Укргаза чуток поменьше - около 800К/мес.

ок. я согласен. Глава правления любого банка (даже не в топ-50) зарабатывает минимум 200 000 дол. в год. А если это экспат в каком-нибудь Укрсибе или Альфе, или Авале, то 1-2 млн. дол. в год. Да, это баснословные деньги. В гривнах это 2-5 млн. грн. в месяц. Но он такой один, на предприятии, в котором работает от одной до пяти тысяч человек. И это главные офисы в Киеве, а если это условный Херсон или Полтава. То там вообще на всю область будет до сотни человек с такими зарплатами (официальными, и не считая леваков и откатов), а сотни тысяч людей сидят на 5-15 тысяч гривен. Опять же я не беру всяких предпринимателей и ментов, судей прокуроров, и лесников. У них доходы к зарплате не имеют никакого отношения