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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:36
Однозначно статья не врет. Сельский учитель ездит на бентли, а медсестра на камри. Зарплату получают минимальную по бумагам, а в реале развернули целую коррупционную машину по отжиму денег у односельчан. Все так и есть, да, да, однозначно.
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:45
Ага. А 100500 раз больше официальной. Сам видел в окно как сосед жрал черную икру без хлеба и собаку ей кормил. Вы там вообще а***ли? Народ дрова собирает потому что за газ не может заплатить а вы тут рассказываете про сумашедшие зарплаты да еще про то что *хитрожопые* украинцы вместо новых автомобилей в салонах покупают *евробляхи* чтобы мешки с деньгами возить и в лесу закапывать.
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:04
айфоны 12 и пс5 раскупают до продажи. Но эти покупатели не живут на зарплату. Это коррупционеры, бандиты, мародеры, убийцы и воры.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:01
Найвищий розрив очевидно у топ-менеджменту по всіх категоріях, на то він і топ
Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:00
Панове, грех жаловаться!!! Живем не тужим, куда там до пересечного украинца всем этим кобелям и почтальонам.... еще чуток так поживем и увсе.....
Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:48
Re: Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...
Вот прям все покупатели айфонов и пс5 - коррупционеры, бандиты, убийцы и воры? Реальность вас сильно разочарует
Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:27
Re: Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...
Я думаю, что из работающих официально ЗП в конверте дополучают процентов 30, процентов 30 имеют доп. доходы (подарки, взятки, чаевые). Ну и около 40% получают официал.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:36
ок. я согласен. Глава правления любого банка (даже не в топ-50) зарабатывает минимум 200 000 дол. в год. А если это экспат в каком-нибудь Укрсибе или Альфе, или Авале, то 1-2 млн. дол. в год. Да, это баснословные деньги. В гривнах это 2-5 млн. грн. в месяц. Но он такой один, на предприятии, в котором работает от одной до пяти тысяч человек. И это главные офисы в Киеве, а если это условный Херсон или Полтава. То там вообще на всю область будет до сотни человек с такими зарплатами (официальными, и не считая леваков и откатов), а сотни тысяч людей сидят на 5-15 тысяч гривен. Опять же я не беру всяких предпринимателей и ментов, судей прокуроров, и лесников. У них доходы к зарплате не имеют никакого отношения
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:07
Одни украинцы едят мясо другие капусту - в средне все едят голубцы!!! Браво!!! Вывод - у нас все ОКЭЙ!
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