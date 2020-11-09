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Реальні українські зарплати
в 10 разів перевищують...

Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:27

Знову неправильний заголовок (
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:36

Однозначно статья не врет. Сельский учитель ездит на бентли, а медсестра на камри. Зарплату получают минимальную по бумагам, а в реале развернули целую коррупционную машину по отжиму денег у односельчан. Все так и есть, да, да, однозначно.
777serg87
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:45

Ага. А 100500 раз больше официальной. Сам видел в окно как сосед жрал черную икру без хлеба и собаку ей кормил. Вы там вообще а***ли? Народ дрова собирает потому что за газ не может заплатить а вы тут рассказываете про сумашедшие зарплаты да еще про то что *хитрожопые* украинцы вместо новых автомобилей в салонах покупают *евробляхи* чтобы мешки с деньгами возить и в лесу закапывать.
fiona98
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:04

айфоны 12 и пс5 раскупают до продажи. Но эти покупатели не живут на зарплату. Это коррупционеры, бандиты, мародеры, убийцы и воры.
censerus
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:01

Найвищий розрив очевидно у топ-менеджменту по всіх категоріях, на то він і топ
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:00

Панове, грех жаловаться!!! Живем не тужим, куда там до пересечного украинца всем этим кобелям и почтальонам.... еще чуток так поживем и увсе.....
homemail2003_sn
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:48

Re: Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...

censerus написав:айфоны 12 и пс5 раскупают до продажи. Но эти покупатели не живут на зарплату. Это коррупционеры, бандиты, мародеры, убийцы и воры.
Вот прям все покупатели айфонов и пс5 - коррупционеры, бандиты, убийцы и воры? Реальность вас сильно разочарует
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:27

Re: Реальні українські зарплати в 10 разів перевищують...

Я думаю, что из работающих официально ЗП в конверте дополучают процентов 30, процентов 30 имеют доп. доходы (подарки, взятки, чаевые). Ну и около 40% получают официал.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:36

  Ragnar написав:
  ALexxxS написав:Заголовок как всегда яркий. Зарплата топменеджеров взята за основу утверждения, что реальная ЗП у украинцев в 10 раз выше официальной????)))) Ежемесячную зарплату 150-200 грн. зарабатывают члены правления банков из ТОП-20. Так извините, на весь Укрсиббанк или Аваль, или тот же Приват от силы 10-15 таких человек. А остальные 3-5 тысяч человек сколько зарабатывают???))) Есть подозрение, что даже в Киеве не все рядовые сотрудники этих банков зарабатывают 17тысяч. гривен. в месяц. Особенно в отделениях, особенно младшие специалисты.

Посмотрите декларацию нынешнего Председателя правления НБУ сколько он получил ЗП на должности Председателя правления в Укргазе. Более 1 ляма/мес. Нынешний Председатель правления Укрэксима и бывший зампред Укргаза чуток поменьше - около 800К/мес.


ок. я согласен. Глава правления любого банка (даже не в топ-50) зарабатывает минимум 200 000 дол. в год. А если это экспат в каком-нибудь Укрсибе или Альфе, или Авале, то 1-2 млн. дол. в год. Да, это баснословные деньги. В гривнах это 2-5 млн. грн. в месяц. Но он такой один, на предприятии, в котором работает от одной до пяти тысяч человек. И это главные офисы в Киеве, а если это условный Херсон или Полтава. То там вообще на всю область будет до сотни человек с такими зарплатами (официальными, и не считая леваков и откатов), а сотни тысяч людей сидят на 5-15 тысяч гривен. Опять же я не беру всяких предпринимателей и ментов, судей прокуроров, и лесников. У них доходы к зарплате не имеют никакого отношения
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:07

Одни украинцы едят мясо другие капусту - в средне все едят голубцы!!! Браво!!! Вывод - у нас все ОКЭЙ!
gines_grup_dn
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