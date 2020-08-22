Інтернет в літаку президента Володимира Зеленського покращать за понад 32 млн грн.
Дивися повний текст 32 млн грн витратять на покращення інтернету в літаку Зеленського.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:05
32 млн грн витратять на покращення інтернету в літаку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 32 млн грн витратять на покращення інтернету в літаку Зеленського.
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:05
зеленский так много времени проводит в самолете что ему просто жизненно необходим канал в 50 Мбит?
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:17
А вдруг видосик запостить приспичит? Или квартальный концерт посмотреть захочет, поностальгировать?
Кроме того, он же не один летает, а с кучей таких же как он "деятелей" - канал должен быть соответствующим (например, квартальные порнуху ценят на рабочем месте - журналисты в Раде не дадут соврать).
А если серьезно, время для модернизации выбрано неудачно, на мой взгляд - в следующем году полноценно заработает Starlink, что очень сильно скажется на конкуренции на рынке спутниковых услуг (со всеми вытекающими для цены последствиями).
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