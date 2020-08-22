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32 млн грн витратять на
покращення інтернету в літаку...

32 млн грн витратять на покращення інтернету в літаку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:05

32 млн грн витратять на покращення інтернету в літаку...

Пропонуємо до обговорення:
Інтернет в літаку президента Володимира Зеленського покращать за понад 32 млн грн.

Дивися повний текст 32 млн грн витратять на покращення інтернету в літаку Зеленського.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:05

зеленский так много времени проводит в самолете что ему просто жизненно необходим канал в 50 Мбит?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:17

  RomanTik написав:зеленский так много времени проводит в самолете что ему просто жизненно необходим канал в 50 Мбит?


А вдруг видосик запостить приспичит? Или квартальный концерт посмотреть захочет, поностальгировать?

Кроме того, он же не один летает, а с кучей таких же как он "деятелей" - канал должен быть соответствующим (например, квартальные порнуху ценят на рабочем месте - журналисты в Раде не дадут соврать).

А если серьезно, время для модернизации выбрано неудачно, на мой взгляд - в следующем году полноценно заработает Starlink, что очень сильно скажется на конкуренции на рынке спутниковых услуг (со всеми вытекающими для цены последствиями).
Civis
 
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