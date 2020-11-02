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У Мінфіні виключають підвищення
безподаткового ліміту на...

У Мінфіні виключають підвищення безподаткового ліміту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:29

У Мінфіні виключають підвищення безподаткового ліміту на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні не будуть підвищувати ліміт на посилки для безмитного ввезення. На сьогодні оподатковуються посилки з-за кордону вартістю понад 100 євро.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:29

На каждую хитрую ж. найдется сами знаете что. Прошу китайцев уменьшать декларативную цену дорогих посылкок в 2-3 раза - еще никто мне не отказывал. Всякую мелочевку (по размеру) суммарно до ~$400 реальной цены с одной распродажи (разными посылками) спокойно получаю без всяких проблем с таможней. Речь конечно же идет не о телефонах / ноутбуках, которые таможне гораздо легче реально оценить.

Единственный раз получил счет таможенного сбора от транспортной компании на небольшую сумму, когда увлажнитель покупал - т.е. относительно крупную бытовую технику они фильтруют.

Поэтому прикорытные свиньи могут и дальше мечтать о повышении таможенных сборов с Алишных посылок.
Civis
 
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