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Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:34
Пропонуємо до обговорення:
Роботодавцям готують зміни в частині сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО).
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