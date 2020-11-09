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Українцям пропонують
по-новому нараховувати ПДФО

Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:34

Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО

Пропонуємо до обговорення:
Роботодавцям готують зміни в частині сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО).

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:34

Они издеваются?
arenainter
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:19

Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО

В Киеве тогда поступления резко упадут
Faceless
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