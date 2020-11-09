Роботодавцям готують зміни в частині сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО).
Дивися повний текст Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:34
Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:19
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
В Киеве тогда поступления резко упадут
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