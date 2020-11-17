RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям пропонують
по-новому нараховувати ПДФО

Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:34

Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО

Пропонуємо до обговорення:
Роботодавцям готують зміни в частині сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО).

Дивися повний текст Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91308
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:34

Они издеваются?
arenainter
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 17.05.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:19

Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО

В Киеве тогда поступления резко упадут
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28111
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 6756 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:36

Бред какой-то
Tat_888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 91
З нами з: 11.06.15
Подякував: 366 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:12

  Faceless написав:В Киеве тогда поступления резко упадут

Зато в пригородах вырастут. Хорошо же.

В Харькове так же достаточно распространено когда люди из пригорода ездят на работу в Харьков. При этом подоходный естественно оседает в Харькове, а не в Малой Рогани, Чугуеве, Мерефе, Люботине, Дергачах.

Единственное не понятно мне зачем они вводят новое понятие - налоговый адрес. Есть прописка или правильней говорить зарегистрированное место жительства. Всё, не надо новых сущностей с отдельными названиями, процедурами.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2125
З нами з: 06.08.19
Подякував: 541 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:16

норм штука, підтримую
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 18.07.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:09

  vitaliy_berdinskikh написав:Единственное не понятно мне зачем они вводят новое понятие - налоговый адрес. Есть прописка или правильней говорить зарегистрированное место жительства. Всё, не надо новых сущностей с отдельными названиями, процедурами.

Так все как обычно: пропиской/регистрацией заведует "чужое" ведомство -- а хочется самим.
_hunter
 
Повідомлень: 3065
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:40

Работодатели НЕ должны возиться с этой фигней: ДФС в состоянии САМА раскидывать получаемые суммы по счетам местных бюджетов в зависимости от места регистрации наемников.. ВСЕ данные для этого у них есть из общедоступных реестров !!!.. и незачем нам парить этим мозги!!!
maestro71
 
Повідомлень: 2123
З нами з: 09.09.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:39

  maestro71 написав:Работодатели НЕ должны возиться с этой фигней: ДФС в состоянии САМА раскидывать получаемые суммы по счетам местных бюджетов в зависимости от места регистрации наемников.. ВСЕ данные для этого у них есть из общедоступных реестров !!!.. и незачем нам парить этим мозги!!!

Хорошая шутка: так и вижу, как инспекторы какой-нить боярской налоговой ломятся в киевскую с проверкой -- все ли положенные бабки "раскидали"...
_hunter
 
Повідомлень: 3065
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:49

  maestro71 написав:Работодатели НЕ должны возиться с этой фигней

Это обязанность налогоплательщика или налогового агента (работодателя в данном случае).

Ну и как бы с налогоплательщика или агента корона не упадёт если он будет отправлять налог не на счёт А, а на счёт Б.
  maestro71 написав:ДФС в состоянии САМА раскидывать получаемые суммы по счетам местных бюджетов в зависимости от места регистрации наемников..

ДФС ничего подобного делать не может потому что деньги поступают не на её счета, а на счета казначейста - она может лишь проконтролировать уплату этих налогов, но не распоряжаться ими.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2125
З нами з: 06.08.19
Подякував: 541 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: L, stickahz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Законопроєкт щодо протидії хаотичній забудові пропонують...
R2 » П'ят 20 лис, 2020 12:15
1 22
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 12:15
svyatoslav_hromyak
Українцям без лічильника відключать газ: як встановити...
R2 » П'ят 20 лис, 2020 09:42
1 85
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 09:43
p_a_l
В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на... 1, 2
R2 » Вів 17 лис, 2020 15:30
14 1003
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 11:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.