Роботодавцям готують зміни в частині сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО).
Дивися повний текст Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:34
Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:19
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
В Киеве тогда поступления резко упадут
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:12
Зато в пригородах вырастут. Хорошо же.
В Харькове так же достаточно распространено когда люди из пригорода ездят на работу в Харьков. При этом подоходный естественно оседает в Харькове, а не в Малой Рогани, Чугуеве, Мерефе, Люботине, Дергачах.
Единственное не понятно мне зачем они вводят новое понятие - налоговый адрес. Есть прописка или правильней говорить зарегистрированное место жительства. Всё, не надо новых сущностей с отдельными названиями, процедурами.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:09
Так все как обычно: пропиской/регистрацией заведует "чужое" ведомство -- а хочется самим.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:40
Работодатели НЕ должны возиться с этой фигней: ДФС в состоянии САМА раскидывать получаемые суммы по счетам местных бюджетов в зависимости от места регистрации наемников.. ВСЕ данные для этого у них есть из общедоступных реестров !!!.. и незачем нам парить этим мозги!!!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:39
Хорошая шутка: так и вижу, как инспекторы какой-нить боярской налоговой ломятся в киевскую с проверкой -- все ли положенные бабки "раскидали"...
Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:49
Это обязанность налогоплательщика или налогового агента (работодателя в данном случае).
Ну и как бы с налогоплательщика или агента корона не упадёт если он будет отправлять налог не на счёт А, а на счёт Б.
ДФС ничего подобного делать не может потому что деньги поступают не на её счета, а на счета казначейста - она может лишь проконтролировать уплату этих налогов, но не распоряжаться ими.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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