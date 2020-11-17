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Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:30
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
Бідні бухгалтери - до такого маразму може додуматися "не каждий"
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:37
Конечно, не упадет. Если у тебя один сотрудник.
А если у тебя их сотня, и большинство числится не в той же налоговой, где компания зарегистрирована, то захекаешься рассылать оплаты по всей Украине. Это еще и смену регистрации сотрудников придется отслеживать. Работы немеряно.
А если тысяча?
И за каждую платежку банк деньги берет.
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