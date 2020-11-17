RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям пропонують
по-новому нараховувати ПДФО

Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:30

Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО

Бідні бухгалтери - до такого маразму може додуматися "не каждий"
L
 
Повідомлень: 430
З нами з: 19.05.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:37

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и как бы с налогоплательщика или агента корона не упадёт если он будет отправлять налог не на счёт А, а на счёт Б.

Конечно, не упадет. Если у тебя один сотрудник.
А если у тебя их сотня, и большинство числится не в той же налоговой, где компания зарегистрирована, то захекаешься рассылать оплаты по всей Украине. Это еще и смену регистрации сотрудников придется отслеживать. Работы немеряно.
А если тысяча?
И за каждую платежку банк деньги берет.
alt402
 
Повідомлень: 97
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям без лічильника відключать газ: як встановити...
R2 » П'ят 20 лис, 2020 09:42
2 175
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 13:49
Dikoy
Законопроєкт щодо протидії хаотичній забудові пропонують...
R2 » П'ят 20 лис, 2020 12:15
1 66
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 12:15
svyatoslav_hromyak
В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на... 1, 2
R2 » Вів 17 лис, 2020 15:30
14 1007
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 11:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26482)
20.11.2020 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.