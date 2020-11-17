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Українцям пропонують
по-новому нараховувати ПДФО

Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:30

Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО

Бідні бухгалтери - до такого маразму може додуматися "не каждий"
L
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:37

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и как бы с налогоплательщика или агента корона не упадёт если он будет отправлять налог не на счёт А, а на счёт Б.

Конечно, не упадет. Если у тебя один сотрудник.
А если у тебя их сотня, и большинство числится не в той же налоговой, где компания зарегистрирована, то захекаешься рассылать оплаты по всей Украине. Это еще и смену регистрации сотрудников придется отслеживать. Работы немеряно.
А если тысяча?
И за каждую платежку банк деньги берет.
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:37

Все новое - это хорошо забытое старое. :)
Мы это уже проходили в средине 90-х. Тогда подоходный перечислялся на счета местных громад по месту прописки (тогда ещё не называли "регистрацией").
Особо "весело" было бухгалтерам больших предприятий перечислять налоги в сельские советы, когда начисленная зарплата за месяц платилась частями.
Где-то в 98-99 гг. это отменили.
Vicont-UA
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:49

Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО

  alt402 написав:А если у тебя их сотня, и большинство числится не в той же налоговой, где компания зарегистрирована, то захекаешься рассылать оплаты по всей Украине.

А в чём проблема вместо одного платежа отправить пять, ну пусть восемь (такое скорей всего разве что в Киеве)?
  alt402 написав:Это еще и смену регистрации сотрудников придется отслеживать.

Ну так при смене прописки сотрудник и так должен уведомить работодателя.
  alt402 написав:И за каждую платежку банк деньги берет.

Не знаю по чём берут с больших компаний, у меня в банке для ФОП-а: "0,3% від суми, мін. 2 UАН". Тоесть если к примеру 100000 налога банк вместо одной платежки отправит пятью - он заплатит ту же сумму 200 гривен, просто разбитую на 5 частей.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:50

Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО

  Vicont-UA написав:Особо "весело" было бухгалтерам больших предприятий перечислять налоги в сельские советы,

Зато сельсовет был несомненно рад что налог от односельчанина доставался им, а не мегаполису.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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