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Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:30
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
Бідні бухгалтери - до такого маразму може додуматися "не каждий"
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:37
Конечно, не упадет. Если у тебя один сотрудник.
А если у тебя их сотня, и большинство числится не в той же налоговой, где компания зарегистрирована, то захекаешься рассылать оплаты по всей Украине. Это еще и смену регистрации сотрудников придется отслеживать. Работы немеряно.
А если тысяча?
И за каждую платежку банк деньги берет.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:37
Все новое - это хорошо забытое старое. :)
Мы это уже проходили в средине 90-х. Тогда подоходный перечислялся на счета местных громад по месту прописки (тогда ещё не называли "регистрацией").
Особо "весело" было бухгалтерам больших предприятий перечислять налоги в сельские советы, когда начисленная зарплата за месяц платилась частями.
Где-то в 98-99 гг. это отменили.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:49
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
А в чём проблема вместо одного платежа отправить пять, ну пусть восемь (такое скорей всего разве что в Киеве)?
Ну так при смене прописки сотрудник и так должен уведомить работодателя.
Не знаю по чём берут с больших компаний, у меня в банке для ФОП-а: "0,3% від суми, мін. 2 UАН". Тоесть если к примеру 100000 налога банк вместо одной платежки отправит пятью - он заплатит ту же сумму 200 гривен, просто разбитую на 5 частей.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:50
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
Зато сельсовет был несомненно рад что налог от односельчанина доставался им, а не мегаполису.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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