Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО

Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:09

vitaliy_berdinskikh написав: alt402 написав: А если у тебя их сотня, и большинство числится не в той же налоговой, где компания зарегистрирована, то захекаешься рассылать оплаты по всей Украине. А если у тебя их сотня, и большинство числится не в той же налоговой, где компания зарегистрирована, то захекаешься рассылать оплаты по всей Украине.

А в чём проблема вместо одного платежа отправить пять, ну пусть восемь (такое скорей всего разве что в Киеве)? А в чём проблема вместо одного платежа отправить пять, ну пусть восемь (такое скорей всего разве что в Киеве)?

vitaliy_berdinskikh написав: alt402 написав: Это еще и смену регистрации сотрудников придется отслеживать. Это еще и смену регистрации сотрудников придется отслеживать.

Ну так при смене прописки сотрудник и так должен уведомить работодателя. Ну так при смене прописки сотрудник и так должен уведомить работодателя.

vitaliy_berdinskikh написав: alt402 написав: И за каждую платежку банк деньги берет. И за каждую платежку банк деньги берет.

Не знаю по чём берут с больших компаний, у меня в банке для ФОП-а: "0,3% від суми, мін. 2 UАН". Тоесть если к примеру 100000 налога банк вместо одной платежки отправит пятью - он заплатит ту же сумму 200 гривен, просто разбитую на 5 частей. Не знаю по чём берут с больших компаний, у меня в банке для ФОП-а: "0,3% від суми, мін. 2 UАН". Тоесть если к примеру 100000 налога банк вместо одной платежки отправит пятью - он заплатит ту же сумму 200 гривен, просто разбитую на 5 частей.

Только в Киеве 10 районов, так что 5 точно не будет. А если есть сотрудники из пригородов, то и того больше.Должен? И какие там штрафные санкции за "неуведомление"?А вот за то, что ты, как работодатель, отправишь деньги не в ту налоговую, то отгребешь по полной. Точнее, сначала заплатишь еще раз, уже в нужную налоговую, а потом будешь бегать возвращать из предыдущей.Не, ну если это для тебя копейки, то не вопрос. Но для некоторых это существенно.Это отлично - судить о больших компаниях по своему ФОПу. У ФОПа сколько там максимум сотрудников? 10? Ну дык тебе не проблема их всех ручками разнести за час-два, и рассказывать на форуме, как это чудесно - рулить налогами 100+ сотрудников.А вообще, я х.з., к чему это приведет. Компания работает здесь, а налоги должна платить там, причем этих "там" не один десяток. Это жесть, как по мне.