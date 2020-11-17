Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО

Додано: Суб 21 лис, 2020 01:36

alt402 написав: Только в Киеве 10 районов, так что 5 точно не будет. Только в Киеве 10 районов, так что 5 точно не будет.

alt402 написав: Должен? И какие там штрафные санкции за "неуведомление"? Должен? И какие там штрафные санкции за "неуведомление"?

alt402 написав: Это отлично - судить о больших компаниях по своему ФОПу. Это отлично - судить о больших компаниях по своему ФОПу.

Я просто привел пример

который показывает что разбиение одного платежа на несколько не влияет на стоимость операции при процентной комиссии

Это на порядок дешевле того что заплатил бы за такой платеж я как ФОП.

Ну так то уже ваши киевские заморочки. В Харькове районы есть, а районных бюджетов нет - есть только городской.Нету. Так что чего переживать из-за того за что штраф не выписывают?на базе своего тарифаВообще же у больших компаний с большим количеством платежей сотни платежей уже включены в абонплату, а те что идут свыше наверняка дешевле чем мои ФОП-овские 0,3%. А если опять взять конкретно мой банк то средних и больших компаний: "Необмежена кількість платежів входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету послуг за умови проведення кожної операції до 100 000,00 грн", а если больше 100000 то фиксированная комиссия 11 грн.Так что твой упрек про "судить о больших компаниях по своему ФОПу" не в тему, ты решаешь проблему которой просто не существует.