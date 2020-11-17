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Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:30
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
Бідні бухгалтери - до такого маразму може додуматися "не каждий"
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:37
Конечно, не упадет. Если у тебя один сотрудник.
А если у тебя их сотня, и большинство числится не в той же налоговой, где компания зарегистрирована, то захекаешься рассылать оплаты по всей Украине. Это еще и смену регистрации сотрудников придется отслеживать. Работы немеряно.
А если тысяча?
И за каждую платежку банк деньги берет.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:37
Все новое - это хорошо забытое старое. :)
Мы это уже проходили в средине 90-х. Тогда подоходный перечислялся на счета местных громад по месту прописки (тогда ещё не называли "регистрацией").
Особо "весело" было бухгалтерам больших предприятий перечислять налоги в сельские советы, когда начисленная зарплата за месяц платилась частями.
Где-то в 98-99 гг. это отменили.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:49
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
А в чём проблема вместо одного платежа отправить пять, ну пусть восемь (такое скорей всего разве что в Киеве)?
Ну так при смене прописки сотрудник и так должен уведомить работодателя.
Не знаю по чём берут с больших компаний, у меня в банке для ФОП-а: "0,3% від суми, мін. 2 UАН". Тоесть если к примеру 100000 налога банк вместо одной платежки отправит пятью - он заплатит ту же сумму 200 гривен, просто разбитую на 5 частей.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:50
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
Зато сельсовет был несомненно рад что налог от односельчанина доставался им, а не мегаполису.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:09
Только в Киеве 10 районов, так что 5 точно не будет. А если есть сотрудники из пригородов, то и того больше.
Должен? И какие там штрафные санкции за "неуведомление"?
А вот за то, что ты, как работодатель, отправишь деньги не в ту налоговую, то отгребешь по полной. Точнее, сначала заплатишь еще раз, уже в нужную налоговую, а потом будешь бегать возвращать из предыдущей.
Не, ну если это для тебя копейки, то не вопрос. Но для некоторых это существенно.
Это отлично - судить о больших компаниях по своему ФОПу. У ФОПа сколько там максимум сотрудников? 10? Ну дык тебе не проблема их всех ручками разнести за час-два, и рассказывать на форуме, как это чудесно - рулить налогами 100+ сотрудников.
А вообще, я х.з., к чему это приведет. Компания работает здесь, а налоги должна платить там, причем этих "там" не один десяток. Это жесть, как по мне.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:13
Вообще-то не в сельсовет, а в районную налоговую.
Но так да, "односельчанина" в том селе не видали лет 10-20, а налоги за него поступают. Причем х.з. куда, бо он давно живет в мегаполисе и пользуется инфраструктурой этого мегаполиса, включая детские и медицинские учереждения, финансируемые за счет жителей мегаполиса. А его налоги отправляются в мухосранский район.
Логично, разве нет?
Додано: Суб 21 лис, 2020 01:36
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
Ну так то уже ваши киевские заморочки. В Харькове районы есть, а районных бюджетов нет - есть только городской.
Нету. Так что чего переживать из-за того за что штраф не выписывают?
Я просто привел пример на базе своего тарифа который показывает что разбиение одного платежа на несколько не влияет на стоимость операции при процентной комиссии.
Вообще же у больших компаний с большим количеством платежей сотни платежей уже включены в абонплату, а те что идут свыше наверняка дешевле чем мои ФОП-овские 0,3%. А если опять взять конкретно мой банк то средних и больших компаний: "Необмежена кількість платежів входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету послуг за умови проведення кожної операції до 100 000,00 грн", а если больше 100000 то фиксированная комиссия 11 грн. Это на порядок дешевле того что заплатил бы за такой платеж я как ФОП.
Так что твой упрек про "судить о больших компаниях по своему ФОПу" не в тему, ты решаешь проблему которой просто не существует.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 21 лис, 2020 01:40
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
Чего вдруг его не видели если он каждый день в город ездит?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 21 лис, 2020 01:41
Re: Українцям пропонують по-новому нараховувати ПДФО
Ну так сделай так чтобы сельчанин мог зарегистрироваться по месту аренды, а арендодатель платил подоходный со своего дохода - вот сразу два пополнения бюджета мегаполиса.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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