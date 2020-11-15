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Скільки осіб притягнули до
кримінальної відповідальності...

Скільки осіб притягнули до кримінальної відповідальності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:25

Скільки осіб притягнули до кримінальної відповідальності...

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що протягом жовтня відомство внесло відомості про 602 осіб до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів) за результатами опрацювання 1072 судових рішень.

Дивися повний текст Скільки осіб притягнули до кримінальної відповідальності за корупцію у жовтні.
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