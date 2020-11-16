"Пріоритетні години" для людей літнього віку зменшать кількість випадків інфікування груп ризику.
Дивися повний текст В Україні ввели \"пріоритетні години\" для пенсіонерів.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:38
В Україні ввели "пріоритетні години" для пенсіонерів
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Дивися повний текст В Україні ввели \"пріоритетні години\" для пенсіонерів.
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