RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні ввели "пріоритетні
години" для пенсіонерів

В Україні ввели "пріоритетні години" для пенсіонерів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:38

В Україні ввели "пріоритетні години" для пенсіонерів

Пропонуємо до обговорення:
"Пріоритетні години" для людей літнього віку зменшать кількість випадків інфікування груп ризику.

Дивися повний текст В Україні ввели \"пріоритетні години\" для пенсіонерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91279
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:39

Право покупателя на должное обслуживание защищается Законом Украины "О защите прав потребителей" , где написано , что право покупателя на надлежащее обслуживание защищается государством . Следовательно, решение об отказе обслуживать Вас незаконно.
arheops
 
Повідомлень: 705
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:45

  arheops написав:Право покупателя на должное обслуживание защищается Законом Украины "О защите прав потребителей" , где написано , что право покупателя на надлежащее обслуживание защищается государством . Следовательно, решение об отказе обслуживать Вас незаконно.

Так никто не отказывает: просто некоторые категории граждан в некоторое время будут обслуживать раньше, чем других...
_hunter
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Giroi і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ввели "пріоритетні години" для пенсіонерів
R2 » Чет 19 лис, 2020 15:38
0 9
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 15:38
R2
В Україні стартував продаж PlayStation 5 за ціною від 13...
R2 » Чет 19 лис, 2020 13:09
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 13:09
ALexxxS
В Україні можуть змінитися цiни на бензин 1, 2
R2 » Пон 16 лис, 2020 08:00
16 1292
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 12:57
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26444)
19.11.2020 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.