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Електронна прописка в
Україні: коли чекати

Електронна прописка в Україні: коли чекати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:09

Електронна прописка в Україні: коли чекати

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Дивися повний текст Електронна прописка в Україні: коли чекати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:09

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров возвращает прописку от которой отказались почти 20 лет назад? Он в своем уме?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:53

  Giroi написав:Министр цифровой трансформации Михаил Федоров возвращает прописку от которой отказались почти 20 лет назад? Он в своем уме?

Да какая разница: прописка, регистрация? Суть-то не изменилась.
Gastarbaiter
 
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