Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст Електронна прописка в Україні: коли чекати.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:09
Електронна прописка в Україні: коли чекати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електронна прописка в Україні: коли чекати.
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:09
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров возвращает прописку от которой отказались почти 20 лет назад? Он в своем уме?
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:53
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