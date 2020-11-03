Президент України Володимир Зеленський підписав Закон.
Дивися повний текст Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:44
Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:44
А если нет у человека денег на маску, ему предоставят бесплатную??? От государства?? Ил там давно уже всё продано еще до карантина??
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