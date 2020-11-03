Президент України Володимир Зеленський підписав Закон.
Дивися повний текст Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:44
Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:44
А если нет у человека денег на маску, ему предоставят бесплатную??? От государства?? Ил там давно уже всё продано еще до карантина??
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:31
Re: Підписано закон про штрафи за відсутність маски на облич
На два дня?
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:34
"Каратимуть тих, хто впустить в громадський транспорт, торгові центри та будь-які інші заклади відвідувачів, у яких маски надіті на підборіддя."
Т.е. из-за одного де_била без маски могут оштрафовать водителя и охранников разных мест (в которые он сунется) И что это даст? Де_бил и дальше будет так ходить, заразу сеять безнаказанно..
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|