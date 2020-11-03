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Підписано закон про штрафи за
відсутність маски на обличчі

Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:44

Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон.

Дивися повний текст Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:44

А если нет у человека денег на маску, ему предоставят бесплатную??? От государства?? Ил там давно уже всё продано еще до карантина??
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:20

Десяток масок сейчас стоит 35грн. В Ашане позавчера покупал.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:31

Re: Підписано закон про штрафи за відсутність маски на облич

lov2108 написав:Десяток масок сейчас стоит 35грн. В Ашане позавчера покупал.
На два дня?
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:34

"Каратимуть тих, хто впустить в громадський транспорт, торгові центри та будь-які інші заклади відвідувачів, у яких маски надіті на підборіддя."

Т.е. из-за одного де_била без маски могут оштрафовать водителя и охранников разных мест (в которые он сунется) :?: И что это даст? Де_бил и дальше будет так ходить, заразу сеять безнаказанно..
Lady_N
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:20

Re: Підписано закон про штрафи за відсутність маски на облич

  Lady_N написав:Де_бил и дальше будет так ходить
не пускать... охрана там для чего. Водила на входе есть такая штука как передние двери .. лезет д*** остановил автобус вызвал полицию.. кретин оплатит стоянку быстро маску найдет.
  svetoch-10 написав:А если нет у человека денег на маску,
знаете если денег уже на МАСКУ нет.. может тогда и не стоит выходить то? Ведь тогда и за проезд платить нечем и в супермаркет зачем без денег идти.. А на ближайшей помойке порыться там маски не требуют.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:26

Re: Підписано закон про штрафи за відсутність маски на облич

Вопрос с даунами и масками решается просто ... местным муниципалам, контролерам в электротранспорте.. официальной охране супермаркетов на законодательном уровне дать разрешение штрафовать даунов со спущенными труса.... сорри масками ..50% им в карман премия а 50% в местные больницы на кислород, докторов, маски). И все вопрос решиться моментально. Даунов без масок с фонариками искать будут по всей округе..
Как вот была раньше охота на ведьм, так у нас будет охота на даунов)).
Джон
 
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