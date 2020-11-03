Президент України Володимир Зеленський підписав Закон.
Дивися повний текст Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:44
Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:44
А если нет у человека денег на маску, ему предоставят бесплатную??? От государства?? Ил там давно уже всё продано еще до карантина??
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:31
Re: Підписано закон про штрафи за відсутність маски на облич
На два дня?
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:34
"Каратимуть тих, хто впустить в громадський транспорт, торгові центри та будь-які інші заклади відвідувачів, у яких маски надіті на підборіддя."
Т.е. из-за одного де_била без маски могут оштрафовать водителя и охранников разных мест (в которые он сунется) И что это даст? Де_бил и дальше будет так ходить, заразу сеять безнаказанно..
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:20
Re: Підписано закон про штрафи за відсутність маски на облич
не пускать... охрана там для чего. Водила на входе есть такая штука как передние двери .. лезет д*** остановил автобус вызвал полицию.. кретин оплатит стоянку быстро маску найдет.
знаете если денег уже на МАСКУ нет.. может тогда и не стоит выходить то? Ведь тогда и за проезд платить нечем и в супермаркет зачем без денег идти.. А на ближайшей помойке порыться там маски не требуют.
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:26
Re: Підписано закон про штрафи за відсутність маски на облич
Вопрос с даунами и масками решается просто ... местным муниципалам, контролерам в электротранспорте.. официальной охране супермаркетов на законодательном уровне дать разрешение штрафовать даунов со спущенными труса.... сорри масками ..50% им в карман премия а 50% в местные больницы на кислород, докторов, маски). И все вопрос решиться моментально. Даунов без масок с фонариками искать будут по всей округе..
Как вот была раньше охота на ведьм, так у нас будет охота на даунов)).
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:11
А какая ответсвенность за не целевое использование гос. средств из фондов, к примеру, строительство дорог, вместо обеспечения больниц, из ковид фонда? Или вот к примеру, "мрия"-китай-"эпицентр", кто за что ответит?
Я понял, "да**н".
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:52
Для этих даунов закон не писан, они сами законотворцы.
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