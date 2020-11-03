Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі

Ввоз закупленных в Китае масок - преступление?
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:49
Re: Підписано закон про штрафи за відсутність маски на облич
Ввоз закупленных в Китае масок - преступление?
Mind the gap.
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