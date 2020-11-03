Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі

Ввоз закупленных в Китае масок - преступление?
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:49
Re: Підписано закон про штрафи за відсутність маски на облич
Ввоз закупленных в Китае масок - преступление?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:53
Они были оформлены как гуманитарный и дипломатический грузы, т.е. без растаможки - конечно. А при цене закупки до 10 центов, а продаже +1000% - натуральное мародерство.
А если вспомнить, что перед этим 980 тонн масок и респираторов продали ИЗ Украины по цене от 2 до 7 центов, то.... таких слов цензурных не придумали еще для характеристики этого
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:29
Так гуманитарный или дипломатический? Это кардинально разные категории. И кто источник этой информации?
Вот тут Страна, хоть и с хайповым заголовком, но дала корректную информацию:
Есть и заявление самого Эпицентра по этому поводу
Мародорством называется кража чужого имущества во время стихийного бедствия или военных действий, но по словарю именно во время военных действий. У кого и что украл Эпицентр?
Если тебе не нравится наценка: закажи Мрию, привези маски и продавай с наценкой 10%.
Ну или просто купи на Али и получив посылку продавай с наценкой 10%.
Их продавал Эпицентр? Если нет то при чём тут это?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:08
Все эти действия, заявления и общее мировозрение делает нас украиннцами, а страна имеет название Украина.
Доброе утро "де_билы")))
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