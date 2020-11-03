RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підписано закон про штрафи за
відсутність маски на обличчі

Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:49

Re: Підписано закон про штрафи за відсутність маски на облич

  antae2019 написав:Или вот к примеру, "мрия"-китай-"эпицентр", кто за что ответит?

Ввоз закупленных в Китае масок - преступление?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2123
З нами з: 06.08.19
Подякував: 538 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  antae2019 написав:Или вот к примеру, "мрия"-китай-"эпицентр", кто за что ответит?

Ввоз закупленных в Китае масок - преступление?

Они были оформлены как гуманитарный и дипломатический грузы, т.е. без растаможки - конечно. А при цене закупки до 10 центов, а продаже +1000% - натуральное мародерство.
А если вспомнить, что перед этим 980 тонн масок и респираторов продали ИЗ Украины по цене от 2 до 7 центов, то.... таких слов цензурных не придумали еще для характеристики этого :evil:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6451
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3019 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:29

  EKO написав:Они были оформлены как гуманитарный и дипломатический грузы, т.е. без растаможки - конечно.

Так гуманитарный или дипломатический? Это кардинально разные категории. И кто источник этой информации?

Вот тут Страна, хоть и с хайповым заголовком, но дала корректную информацию:
"Факт участия "Эпицентра" в этой истории подтвердил "Стране" и Офис президента.

"Весь самолет оплачивал "Эпицентр", весь груз оплачивали эпицентр и остальные бизнесмены. Сами. Без нас. Вся гуманитарка оплачена также бизнесменами. Напрямую.

Мы просто встретили самолет, так как это Мрия, и это груз для Украины. Не бюджет, не наш фонд, не платили за груз и самолет", - сказал "Стране" замглавы ОП Кирилл Тимошенко."

https://strana.ua/news/264439-epitsentr ... skoho.html 30 апреля 2020

Есть и заявление самого Эпицентра по этому поводу https://epicentrk.ua/news/epitsentr-opl ... areys.html

  EKO написав:А при цене закупки до 10 центов, а продаже +1000% - натуральное мародерство.

Мародорством называется кража чужого имущества во время стихийного бедствия или военных действий, но по словарю именно во время военных действий. У кого и что украл Эпицентр?

Если тебе не нравится наценка: закажи Мрию, привези маски и продавай с наценкой 10%.

Ну или просто купи на Али и получив посылку продавай с наценкой 10%.

  EKO написав:А если вспомнить, что перед этим 980 тонн масок и респираторов продали ИЗ Украины по цене от 2 до 7 центов

Их продавал Эпицентр? Если нет то при чём тут это?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2123
З нами з: 06.08.19
Подякував: 538 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:08

Все эти действия, заявления и общее мировозрение делает нас украиннцами, а страна имеет название Украина.
Доброе утро "де_билы")))
antae2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 01.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи бояться українці штрафів за відсутність маски?...
R2 » Чет 12 лис, 2020 05:24
1 141
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 05:24
EKO
Верховний суд не застосував "антиколомойський" закон у...
R2 » Пон 09 лис, 2020 16:02
3 274
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 00:17
mvi
В Україні по-новому штрафуватимуть за маски 1, 2
R2 » Вів 03 лис, 2020 20:14
12 1113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 15:51
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26474)
20.11.2020 09:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.