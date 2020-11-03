Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі

Так гуманитарный или дипломатический? Это кардинально разные категории. И кто источник этой информации?
Вот тут Страна, хоть и с хайповым заголовком, но дала корректную информацию:
"Факт участия "Эпицентра" в этой истории подтвердил "Стране" и Офис президента.
"Весь самолет оплачивал "Эпицентр", весь груз оплачивали эпицентр и остальные бизнесмены. Сами. Без нас. Вся гуманитарка оплачена также бизнесменами. Напрямую.
Мы просто встретили самолет, так как это Мрия, и это груз для Украины. Не бюджет, не наш фонд, не платили за груз и самолет", - сказал "Стране" замглавы ОП Кирилл Тимошенко."
Есть и заявление самого Эпицентра по этому поводу
Мародорством называется кража чужого имущества во время стихийного бедствия или военных действий, но по словарю именно во время военных действий. У кого и что украл Эпицентр?
Если тебе не нравится наценка: закажи Мрию, привези маски и продавай с наценкой 10%.
Ну или просто купи на Али и получив посылку продавай с наценкой 10%.
Их продавал Эпицентр? Если нет то при чём тут это?