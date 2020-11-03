Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі
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svetoch-10 написав:А если нет у человека денег на маску, ему предоставят бесплатную??? От государства?? Ил там давно уже всё продано еще до карантина??
Там-то уже давно все продавно. А так, берешь кусок тряпки любой. Вырезаешь в ней 2 дырки и, вуаля, у тебя "маска, изготовленная самостоятельно"! То, что она не защищает никого и ни от чего, то дело десятое. Главное, что она есть. Помним Богуцгую в ВР с вязаной фигней на морде? Вот это оно, да.
Вижу, что план по стравливанию людей друг против друга выполняется успешно. Одни готовы разорвать ни вчем не повинного человека за отсутвие тряпочки на лице, которая ни его ни других людей ни от чего не защищает и не может защитить, даже если и учесть размеры вируса. То есть здоровый человек уже потерял презумцию невиновоности, он по умолчанию уже больной и заразный, ребятки как же вам так мозги промыли? Вы готовы винить кого угодно потому, что вам так сказали. Завтра будете бить здорового человека без маски? А у него уже нет прав? Он уже превратился в животное? Или мы уже сами все животные?
stimpyreal написав:Вижу, что план по стравливанию людей друг против друга выполняется успешно. Одни готовы разорвать ни вчем не повинного человека за отсутвие тряпочки на лице, которая ни его ни других людей ни от чего не защищает и не может защитить, даже если и учесть размеры вируса. То есть здоровый человек уже потерял презумцию невиновоности, он по умолчанию уже больной и заразный, ребятки как же вам так мозги промыли? Вы готовы винить кого угодно потому, что вам так сказали. Завтра будете бить здорового человека без маски? А у него уже нет прав? Он уже превратился в животное? Или мы уже сами все животные?
Одна беда: даже если учесть размеры вируса -- "корона" в виде отдельных вирусов не летает. Если результаты свежего теста на видное место прилепит -- конечно же нет.