Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі

Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:29

EKO написав: Они были оформлены как гуманитарный и дипломатический грузы, т.е. без растаможки - конечно. Они были оформлены как гуманитарный и дипломатический грузы, т.е. без растаможки - конечно.

"Факт участия "Эпицентра" в этой истории подтвердил "Стране" и Офис президента.



"Весь самолет оплачивал "Эпицентр", весь груз оплачивали эпицентр и остальные бизнесмены. Сами. Без нас. Вся гуманитарка оплачена также бизнесменами. Напрямую.



Мы просто встретили самолет, так как это Мрия, и это груз для Украины. Не бюджет, не наш фонд, не платили за груз и самолет", - сказал "Стране" замглавы ОП Кирилл Тимошенко."

EKO написав: А при цене закупки до 10 центов, а продаже +1000% - натуральное мародерство. А при цене закупки до 10 центов, а продаже +1000% - натуральное мародерство.

EKO написав: А если вспомнить, что перед этим 980 тонн масок и респираторов продали ИЗ Украины по цене от 2 до 7 центов А если вспомнить, что980 тонн масок и респираторов продали ИЗ Украины по цене от 2 до 7 центов

Так гуманитарный или дипломатический? Это кардинально разные категории. И кто источник этой информации?Вот тут Страна, хоть и с хайповым заголовком, но дала корректную информацию:Есть и заявление самого Эпицентра по этому поводуМародорством называется кража чужого имущества во время стихийного бедствия или военных действий, но по словарю именно во время военных действий. У кого и что украл Эпицентр?Если тебе не нравится наценка: закажи Мрию, привези маски и продавай с наценкой 10%.Ну или просто купи на Али и получив посылку продавай с наценкой 10%.Их продавал Эпицентр? Если нет то при чём тут это?