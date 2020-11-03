Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі
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svetoch-10 написав:А если нет у человека денег на маску, ему предоставят бесплатную??? От государства?? Ил там давно уже всё продано еще до карантина??
Там-то уже давно все продавно. А так, берешь кусок тряпки любой. Вырезаешь в ней 2 дырки и, вуаля, у тебя "маска, изготовленная самостоятельно"! То, что она не защищает никого и ни от чего, то дело десятое. Главное, что она есть. Помним Богуцгую в ВР с вязаной фигней на морде? Вот это оно, да.
Вижу, что план по стравливанию людей друг против друга выполняется успешно. Одни готовы разорвать ни вчем не повинного человека за отсутвие тряпочки на лице, которая ни его ни других людей ни от чего не защищает и не может защитить, даже если и учесть размеры вируса. То есть здоровый человек уже потерял презумцию невиновоности, он по умолчанию уже больной и заразный, ребятки как же вам так мозги промыли? Вы готовы винить кого угодно потому, что вам так сказали. Завтра будете бить здорового человека без маски? А у него уже нет прав? Он уже превратился в животное? Или мы уже сами все животные?
stimpyreal написав:Вижу, что план по стравливанию людей друг против друга выполняется успешно. Одни готовы разорвать ни вчем не повинного человека за отсутвие тряпочки на лице, которая ни его ни других людей ни от чего не защищает и не может защитить, даже если и учесть размеры вируса. То есть здоровый человек уже потерял презумцию невиновоности, он по умолчанию уже больной и заразный, ребятки как же вам так мозги промыли? Вы готовы винить кого угодно потому, что вам так сказали. Завтра будете бить здорового человека без маски? А у него уже нет прав? Он уже превратился в животное? Или мы уже сами все животные?
Одна беда: даже если учесть размеры вируса -- "корона" в виде отдельных вирусов не летает. Если результаты свежего теста на видное место прилепит -- конечно же нет.
vitaliy_berdinskikh написав: "Весь самолет оплачивал "Эпицентр", весь груз оплачивали эпицентр и остальные бизнесмены. Сами. Без нас. Вся гуманитарка оплачена также бизнесменами. Напрямую.
Мы просто встретили самолет, так как это Мрия, и это груз для Украины. Не бюджет, не наш фонд, не платили за груз и самолет", - сказал "Стране" замглавы ОП Кирилл Тимошенко."[/color]
"Отметим, что сама по себе такая схема не противозаконная. При условии, конечно, если груз растамаживается согласно всех норм и правил." - там же написали ниже
Причем там гереги и эпицентр, если с масками в феврале-марте на уровне ОП и кабмина мутили? Или изгосрезерва вы или я можем что то продать просто так?
А кто потом там ту гуманитарку растамаживал, известно что по этому поводу кирюша промычал?
Ну и насчет тех самых бизнесменов, с которых тупо содрали в добровольно-принудительном порядке деньги в "наш фонд" уже много было написано, на днях кое-кто хорошо об этом рассказал рекомендую погуглить. А Гарик Корогодский, один из тех самых спонсоров, помнится, после такого кидка с отчетами, вообще зарекся давать на такую вот "гуманитарку" средства.
И да, я хочу посмотреть, как долго без лапы ОП вы будете продукцию медицинского назначения сертифицировать, а потом сколько недель растамаживать. Хоть она потом вся даже будет бесплатной гуманитаркой
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
EKO написав:А Гарик Корогодский, один из тех самых спонсоров, помнится, после такого кидка с отчетами, вообще зарекся давать на такую вот "гуманитарку" средства.
Великий бизнесмен только сейчас пришел к мысли к которой простой смертный в моём лице пришел где-то в начала-середине нулевых когда все благ.фонды только набирали обороты? Я не знаю даже то ли мне гордится то ли считать Гарика дураком.
EKO написав:И да, я хочу посмотреть, как долго без лапы ОП вы будете продукцию медицинского назначения сертифицировать, а потом сколько недель растамаживать.
Эта фраза про маски? А мыло тоже надо медицински сертифицировать, ведь с его помощью тоже можно бороться с короновирусом если мыть руки не менее 20 секунд.
stimpyreal написав:Вижу, что план по стравливанию людей друг против друга выполняется успешно. Одни готовы разорвать ни вчем не повинного человека за отсутвие тряпочки на лице, которая ни его ни других людей ни от чего не защищает и не может защитить, даже если и учесть размеры вируса. То есть здоровый человек уже потерял презумцию невиновоности, он по умолчанию уже больной и заразный, ребятки как же вам так мозги промыли? Вы готовы винить кого угодно потому, что вам так сказали. Завтра будете бить здорового человека без маски? А у него уже нет прав? Он уже превратился в животное? Или мы уже сами все животные?
Я в магазин без маски зашел (забыл) думал будут ногами бить. Ощущение как баз штанов.