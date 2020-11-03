Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі

Додано: Пон 23 лис, 2020 21:34

vitaliy_berdinskikh написав:

"Весь самолет оплачивал "Эпицентр", весь груз оплачивали эпицентр и остальные бизнесмены. Сами. Без нас. Вся гуманитарка оплачена также бизнесменами. Напрямую.



Мы просто встретили самолет, так как это Мрия, и это груз для Украины. Не бюджет, не наш фонд , не платили за груз и самолет", - сказал "Стране" замглавы ОП Кирилл Тимошенко."[/color] Всяоплачена также бизнесменами. Напрямую.Мы просто встретили самолет, так как это Мрия, и это груз для Украины. Не бюджет,, не платили за груз и самолет", - сказал "Стране" замглавы ОП Кирилл Тимошенко."[/color]

Сам же написал читату:"Отметим, что сама по себе такая схема не противозаконная.Причем там гереги и эпицентр, если с масками в феврале-марте на уровне ОП и кабмина мутили?Иливы или я можем что то продать просто так?А кто потом там ту гуманитарку растамаживал, известно что по этому поводу кирюша промычал?Ну и насчет тех самых бизнесменов, с которых тупо содрали в добровольно-принудительном порядке деньги в "наш фонд" уже много было написано, на днях кое-кто хорошо об этом рассказалрекомендую погуглить.А Гарик Корогодский, один из тех самых спонсоров, помнится, после такого кидка с отчетами, вообще зарекся давать на такую вот "гуманитарку" средства.И да, я хочу посмотреть, как долго без лапы ОП вы будете продукцию медицинского назначения сертифицировать, а потом сколько недель растамаживать. Хоть она потом вся даже будет бесплатной гуманитаркой