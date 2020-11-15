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В НБУ спрогнозували, що буде з
гривнею в разі повторного...

В НБУ спрогнозували, що буде з гривнею в разі повторного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:58

В НБУ спрогнозували, що буде з гривнею в разі повторного...

Пропонуємо до обговорення:
На падіння курсу гривні в березні, зокрема, вплинула паніка нерезидентів

Дивися повний текст В НБУ спрогнозували, що буде з гривнею в разі повторного локдауну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:58

“Мы не ожидаем повторения мартовских событий на валютном рынке, потому что в марте это было что-то новое, была паника по всему миру, и никто не понимал, что делать”, – сказал он.

сильный аргумент
vitaliian
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