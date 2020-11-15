На падіння курсу гривні в березні, зокрема, вплинула паніка нерезидентів
Дивися повний текст В НБУ спрогнозували, що буде з гривнею в разі повторного локдауну.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:58
В НБУ спрогнозували, що буде з гривнею в разі повторного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ спрогнозували, що буде з гривнею в разі повторного локдауну.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:58
сильный аргумент
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