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Розкрадання 787 млн грн
кредиту НБУ: судитимуть...

Розкрадання 787 млн грн кредиту НБУ: судитимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:57

Розкрадання 787 млн грн кредиту НБУ: судитимуть...

Пропонуємо до обговорення:
До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного із учасників злочинної схеми заволодіння понад 787 млн грн кредиту Національного банку.

Дивися повний текст Розкрадання 787 млн грн кредиту НБУ: судитимуть директора приватного товариства.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:38

А власники ПАТ “Реал банк” хто? Стрілочників посадять.
svyatoslav_hromyak
 
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как сотрудники нбу взяли в залог пустышку???? все знают что в нбу деньги дают только за откат
l4567
 
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