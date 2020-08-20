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Розкрадання 787 млн грн кредиту НБУ: судитимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лис, 2020 18:57
Пропонуємо до обговорення:
До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного із учасників злочинної схеми заволодіння понад 787 млн грн кредиту Національного банку.
Дивися повний текст Розкрадання 787 млн грн кредиту НБУ: судитимуть директора приватного товариства
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:38
А власники ПАТ “Реал банк” хто? Стрілочників посадять.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Чет 19 лис, 2020 23:12
как сотрудники нбу взяли в залог пустышку???? все знают что в нбу деньги дают только за откат
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l4567
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