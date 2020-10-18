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Гендиректора київського заводу
"Укроборонпрому" спіймали...

Гендиректора київського заводу "Укроборонпрому" спіймали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:05

Гендиректора київського заводу "Укроборонпрому" спіймали...

Пропонуємо до обговорення:
Внаслідок вказаних дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

Дивися повний текст Гендиректора київського заводу \"Укроборонпрому\" спіймали на знищенні держмайна на 3,6 млн грн.
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Что это за 9 зданий, общей стоимостью 150 к$. Будки для собак похоже
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