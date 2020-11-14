Міжнародний валютний фонд із початку пандемії коронавірусу COVID-19 виділив 82 країнам більше $100 млрд на боротьбу з поширенням інфекції та її наслідками.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:27
МВФ виділив 82-м країнам понад $100 млрд через пандемію
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Дивися повний текст МВФ виділив 82-м країнам понад $100 млрд через пандемію.
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