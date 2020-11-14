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МВФ виділив 82-м країнам понад
$100 млрд через пандемію

МВФ виділив 82-м країнам понад $100 млрд через пандемію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:27

МВФ виділив 82-м країнам понад $100 млрд через пандемію

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд із початку пандемії коронавірусу COVID-19 виділив 82 країнам більше $100 млрд на боротьбу з поширенням інфекції та її наслідками.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:28

Тільки Україні ніяк не допомогли :(
bodia1406
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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